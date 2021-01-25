По информации пресс-службы акима города Уральск, всего в городе оборудовано 490 мест для ожидания общественного транспорта. Первый теплый павильон установили на остановке "Евразия" по проспекту Абая. Общая площадь теплой остановки составила 24 квадратных метра, примерная стоимость - около семи миллионов тенге. В холодное время года горожане смогут ожидать свой автобус в тепле, а в жаркое время года здесь будет работать кондиционер. Для обеспечения порядка на территории павильона установлены камеры видеонаблюдения и даже розетки для того, чтобы горожане могли зарядить свои смартфоны. – Павильон планируем ввести в эксплуатацию на этой неделе. Кроме этого, на днях будет установлена еще одна теплая остановка, точное место еще определили. Всего до конца года планируем установить еще 10 теплых павильонов, а также около 30 обычных павильонов, - рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандос Дуйсенгалиев.