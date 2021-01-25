Переговоры с операторами сотовой связи "Билайн", "Ксел", "Теле2", "Алтел" уже состоялись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На прошлой неделе мониторинговая группа распространила информацию о том, что за массовым скоплением уральцев начнут следить с помощью операторов мобильной связи.
Как отметил руководитель мониторинговой группы Уральска Аслан Жармуханов, переговоры ведутся с прошлого года, осталось уточнить несколько вопросов и буквально через 2-3 дня они начнут отслеживать массовое скопление уральцев. Последние переговоры состоялись сегодня, 25 января.
- Персонально мы следить ни за кем не собираемся, это будет “тепловая карта”. Операторы будут давать нам места, где наблюдается массовое скопление людей. На карте будем видеть объекты - ресторан, бар или кафе. Если в этом заведении будет отображаться скопление, к примеру после 8-ми вечера, то мы будем видеть нарушение карантина, - пояснил Аслан Жармуханов.
И.о. руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петр Лежников дополнил, как это будет выглядеть.
- На электронной карте города будет отображаться информация о количестве абонентов сотовой сети по районам города, так называемая «тепловая карта». По этой карте можно будет увидеть места массового скопления. Наверняка это будут рынки, ТРЦ. Но в то же время можно смотреть эти данные в ночное время суток и выяснить, где все же нарушают карантинные ограничения, - пояснил и.о. руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО.
Петр Лежников отметил, что все данные, полученные от операторов, будут носить обезличенный характер и ни в коем случае не будут передаваться номера телефонов и данные их владельцев, будет сохранена полная анонимность. Такого же рода деперсонализированная аналитическая информация уже давно доступна коммерческими организациями для определения потоков посетителей, перспективных мест для размещения рекламы, определения перспективных мест для торговых точек.
При этом не совсем понятно, как будут искать нарушителей карантина, скажем, если ресторан или кафе расположены в многоэтажных домах.
Между тем директор филиала международного бюро по правам человека Павел Кочетков считает, что это вмешательство в частную жизнь и такие вещи могут быть санкционированы только судом в рамках возбужденного уголовного дела.
- Каждому гражданину в рамках Конституции государство гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров. Это "отслеживание" выходит за всякие рамки. Под прикрытием пандемии нарушений стало очень много, к примеру, ограничение в передвижении граждан. Но если будут следить за передвижением граждан с помощью мобильных телефонов, это незаконно. Операторы не имеют права разглашать такие сведения. И потом, этим, по идее, планирует заняться мониторинговая группа, понимаю, когда они создаются в рамках предпринимательской деятельности для анализа рынка труда, но никак не для выявления нарушений. По сути, это получается оперативно-розыскные мероприятия, они проводятся также в рамках возбужденного уголовного дела и с санкции суда. Кто это придумал? Я считаю, что мониторинговые группы - это незаконные формирования, не понятно каким образом они созданы и кто наделил их такими полномочия, которые могут быть только у специальных органов. У мониторинговых групп нет никакого права входить в служебное или неслужебное помещение, это мое мнение, - объяснил Павел Кочетков.
Также Павел Кочетков считает, что никаких гарантий нет, что эти данные потом не будут распространены.
- Согласен, скопление людей будет отображаться к примеру на рынках и ТРЦ. А как они будут реагировать на девятиэтажный дом? В каждой квартире минимум по 3 телефона. Наших граждан до того запугали, что они не понимают, насколько над ними проводят издевательские опыты, - сказал правозащитник. - Тут они хитрят, наверняка отслеживание будет более точным.
