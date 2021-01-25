Около 200 рабочих нефтяной компании бастуют в Актюбинской области (видео)

Рабочие обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". UW43AFQkcAg Забастовка проходит в Темирском районе на месторождении АО «КМК-Мунай». Нефтяники требуют повысить вдвое заработную плату, создать нормальные условия для проживания в общежитии. - Мы, простые рабочие АО «КМК-Мунай», обращаемся к главе государства Токаеву, просим нашу честно заработанную зарплату увеличить на 100%. 12 января мы обращались к руководству компании и руководству области. Но наши требования не хотят выполнять, ссылаясь на то, что нет возможности. Возможности есть – наша компания одна из передовых в области, из года в год перевыполняет планы по добыче нефти, но наша зарплата ниже, чем у рабочих в других нефтяных компаниях. Повысились цены на продукты, коммунальные услуги, зарплаты не хватает. Наша зарплата ниже, чем у врачей, учителей, и даже пенсии. С 25 января мы решили остановить работу, - говорится в обращении нефтяников. Рабочие попросили прислать на месторождение комиссию и помочь в решении создавшихся проблем. Между тем как сообщили в акимате Актюбинской области, по поручению главы региона Ондасына Уразалина комиссию создали, руководит ею заместитель акима области Бекбергенов. В составе комиссии руководители управления по инспекции труда, управления индустриально-инновационного развития, представители акимата Темирского района (месторождение расположено в этом районе) и прокуратуры района. 25 января во второй половине дня члены комиссии встретились с работниками АО «КМК-Мунай. О результатах встречи обещают сообщить позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Видео предоставлено очевидцами