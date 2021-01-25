Следует отметить, что в Казахстане модернизированная агротехника Ростсельмаш стала реализоваться впервые именно в нашей области. Комбайны и тракторы известного мирового производителя сельхозтехники успешно прошли испытания в России, а также в Иране, Канаде и ряде европейских стран. Срок эксплуатации агротехники превышает 20–30 лет. – Многие фермеры–растениеводы по собственному опыту знают, насколько капризна и непредсказуема природа. И на каждый ее катаклизм (засуху или же, наоборот, переизбыток влаги и так далее), негативно отражающийся на урожайности, мы стараемся находить необходимые доступные средства решения проблемы – агрохимические и технические виды обработки полей, позволяющие получить достойный урожай, – говорит. – В помощь аграриям компания Ростсельмаш предлагает усовершенствованную и экономичную по затратам топлива сельскохозяйственную технику, имеющую прекрасное соотношение отличного качества и доступной цены. Один из высокотехнологичных представителей агротехники Ростсельмаш – трактор RSM 2375. – Это мощный полноприводный сельскохозяйственный тягач, сконструированный специально для больших объемов работ в сложных природных условиях, маневренный и экономичный по топливным затратам, как и другая техника Ростсельмаш, – продолжил Рамин Кабуев. – Если говорить о соотношении цена – качество, RSM 2375 - универсально–пропашной трактор высокого тягового класса по доступной цене. Он специально создан для средних и крупных хозяйств, которые нуждаются в быстрой обработке больших полевых площадей. По словам специалиста, RSM 2375 – прирождённый тягач, отлично справляющийся с задачами перемещения тяжёлых широкозахватных агрегатов и уверенного маневрирования по полям. Он отлично стыкуется и работает с почвообрабатывающими агрегатами, которые предназначены как для глубокой, так и для поверхностной почвообработки по любым актуальным в наше время агротехнологиям. Трактор способен потянуть девяти– и одиннадцатикорпусный плуг, 21–метровую пружинную и 11–метровую дисковую борону, 12–метровый комплекс сеялок, 14–метровый культиватор и так далее. Трактор также приспособлен для других сезонных задач: проведения посевных работ, текущего ухода за культурными растениями в течение сезона, вывоза урожая к местам его временного и постоянного складирования. Расчётная суточная производительность – до 200 гектаров. Дизельный двигатель трактора Cummins QSM 11 с рабочим объемом 10,8 л – мощный, но экономичный, адаптированный к работе в сегодняшних климатических реалиях. Имеет турбонаддув, интеркулер и электронный впрыск дизтоплива. Он свободно запускается в морозную погоду, развивает мощность в 375 лошадиных сил, способен работать в круглосуточном режиме и долгий срок без надобности в капитальном ремонте. При этом двигатель экологичен, имеет серьёзный моторесурс, минимально возможную шумность на больших оборотах, элементарный контроль над параметрами хода. В зависимости от ширины захвата рабочего сельхозагрегата потребляет горючего при посеве 5,5–8 л на гектар, при дисковании – порядка 6–7 л, на бороновании – от 1,5 л на каждый гектар. – Тягач RSM 2375 отличается экономичностью, простотой в обслуживании и ремонте. Его стоимость вполне доступна нашим фермерам. Трактор можно приобрести по специальным программам агрокредитования через Казагрофинанс, Банк Развития Казахстана и Агрокредитную корпорацию Казахстана с процентной ставкой 6% сроком на 10 лет, – добавил официальный дилер Ростсельмаш. – Также мы помогаем нашим клиентам по консультированию со специалистами завода–изготовителя в случае ремонта и осуществляем прямую доставку необходимых запчастей. Кроме того, компания «Орал Агро» готова сотрудничать с агрофирмами других казахстанских регионов.