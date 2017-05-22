Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках реализации проекта "Начни с себя" местная полицейская служба ДВД ЗКО совместно с заинтересованными органами провела оперативно-профилактическое мероприятие "Нулевая терпимость". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, всего за четыре месяца этого года пресечено 21 701 административное правонарушение. - Из них только за мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК пресечено 1855 правонарушений, в том числе за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, выброс коммунальных отходов в неустановленных местах – 1151 правонарушение, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 4607 правонарушений, около 2,5 тысяч граждан оштрафованы за нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах и более полутысячи за нарушение тишины. За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек пресечено 854 правонарушения, за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов – 1914 правонарушений, - рассказали в ДВД ЗКО.