Сегодня, 22 мая, в Уральском офисе КПО б. в. прошел форум, на котором обсуждались вопросы по развитию местного содержания с участием руководителей промышленных компаний области, акимата ЗКО и компании КПО б. в. По словам генерального директора КПО б.в. Ренато МАРОЛИ, компания много лет работает в Казахстане, однако многие предприниматели до сих пор не знают правил, по которым проходят закупки КПО. - Наша компания много лет успешно внедряет программу местного содержания, повышая уровень сотрудничества местных и иностранных компаний. В этом году мы планируем реализацию более сложных проектов, в которые будем привлекать местные промышленные компании. Одним из таких проектов стало расширение Карачаганака, которое пройдет в несколько блоков. Кроме того, у нас хорошо работает программа ранних тендеров, чтобы у местных предпринимателей было время на сбор необходимой документации, - пояснил генеральный директор КПО б. в. Ринато МАРОЛИ. Однако директор региональной палаты предпринимателей ЗКО Нурлан КАИРШИН заявил, что уральские бизнесмены зачастую не участвуют в закупках иностранных компаний из-за того, что для подачи заявки необходимо предоставлять конфиденциальные документы. После окончания форума между КПО б. в., акиматом области и машиностроительными компаниями области был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию машиностроения для нефтегазовой промышленности области. Стоит отметить, что компания Карачаганак Петролиум Оперейтинг за все время работы в Казахстане на развитие месторождения потратила 22 млрд долларов. На развитие социальной сферы Западно-Казахстанской области было выделено за все время работы недропользователей около 300 млн долларов, при этом ежегодно КПО б. в. выделяет 20 млн долларов. С 2014-2016 годы на развитие Бурлинского района Западно-Казахстанской области компания недропользователей дополнительно выделяла по 10 миллионов долларов.