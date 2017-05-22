Об этом сообщила сегодня в ходе селекторного совещания в областном акимате руководитель управления здравоохранения Маншук АЙМУРЗИЕВА. Напомним, что глава облздрава была назначена на эту должность в апреле 2017 года. В своём докладе Маншук АЙМУРЗИЕВА рассказала о проделанной работе за месяц. В частности, спикер сделала акцент на грядущей реорганизации 4 городских поликлиник в две специализированные, что позволит решить проблему отсутствия узких специалистов. - Мы должны изменить в сознании населения представление о системе здравоохранения. Сейчас оно ассоциируется с очередями, нехваткой специалистов, что вызывает недовольство людей. Между тем, если смотреть по уровню оснащения медицинским оборудованием, то мы практически не отстаём от Алматы и Астаны, - сказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. - Нам нужно перезагрузить систему здравоохранения путём привлечения узких специалистов, снижения нагрузки на поликлиники посредством их оптимизации и строительством новых медицинских учреждений. Люди должны идти к врачам с уверенностью, что им окажут всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Особое внимание стоит уделять профилактике заболеваний, информированию населения. Маншук Кудайбергеновна, мы даём вам карт-бланш в этом вопросе - проводите разъяснительную работу с персоналом, привлекайте новых врачей из других регионов - условия в виде жилья и достойной заработной платы мы предоставим. Люди должны лечиться в Атырау, а не искать помощи в других городах. Сфера здравоохранения должна отвечать всем запросам общества. Также глава региона поручил курирующим заместителям заняться вопросом строительства станций скорой помощи через механизм ГЧП и решить проблему нехватки автомобилей скорой помощи в самое ближайшее время. Как сообщила Маншук АЙМУРЗИЕВА, работа в привлечении новых специалистов уже началась. - Мы начали работу с медицинскими вузами страны, у нас уже есть положительные результаты. 30 выпускников интернатуры и резидентуры из Алматы и 95 из Актобе выразили согласие приехать работать в Атыраускую область. Сейчас мы работаем с другими вузами, таким образом, в области закроется вопрос нехватки узких специалистов, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. В общей сложности в данный момент в регионе трудятся около 1300 врачей, по прогнозным учетам, имеется потребность в 144 специалистах, большинство из которых будут привлечены из других регионов.