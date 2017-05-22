Иллюстративное фото з архива "МГ" Как рассказали в городском акимате ярмарка начнется в 9.00 на участке улицы Ихсанова от проспекта Достык до улицы Курмангазы. - Ярмарка сельхозпродкции проходит в Уральске каждую субботу. В эти выходные уральцы смогут купить мясо и мясную продукцию, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца и многие другие товары по ценам ниже рыночных, - пояснили в акимате города Уральска. Стоит отметить, что с начала апреля в город на ярмарку с товарами приезжают сельхозпроизводители из разных районов области.