На сегодняшний день уровень воды в реке Урал составляет 591 сантиметр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, за прошедшие сутки уровень воды поднялся на 4 сантиметра. - Угрозы подтопления 1 и 2 дачных поселков нет. Ожидали, что вода поднимется до критической отметки 700 сантиметров, но такого не будет, - пояснили в ДЧС ЗКО. - В среднем вода за сутки прибывает на 4-6 сантиметров. Между тем, сброс воды с Варфоломеевского водохранилища составляет 1,5 кубометров в секунду, в 2016 году из этого водохранилища воду в Урал не сбрасывали. Напомним, 17 апреля власти города предупредили всех дачников, что 19-20 апреля уровень Урала достигнет 700 сантиметров и затопит 1 и 2 дачный поселок, поэтому им необходимо было покинуть свои дома. 18 апреля аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, руководитель управления ДЧС ЗКО Жасулан ЖУМАШЕВ и руководитель ТОО "Жайык таза кала" Болат АМИРГАЛИЕВ оповестили жителей дачных обществ, которые находятся в зоне опасности, о приближении паводка. Как рассказал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, главная задача предупредить жителей о предстоящем паводке, а также донести до них, что они вовремя должны покинуть дачные массивы. - В случае ЧС, конечно, никого не оставим, всех своевременно эвакуируем. Уже определены места для эвакуации, их в Уральске 28. Но тем не менее, жители заранее должны позаботиться о себе. Собрать все необходимые вещи и документы. Всю бытовую технику нужно будет вывезти или поднять, - пояснил аким города. Жителям напомнили об опасности проживания в пойме реки Урал , а также собрали подписи о том, что они предупреждены об угрозе паводка. Аким отметил, что в случае подтопления жителям дачных массивов никаких компенсаций выделяться не будет. - В местах эвакуации вас обеспечат постельными принадлежностями, местом для отдыха и едой. Но это будут приспособленные помещения, возможно, спортзалы и тому подобное. Если будет большая вода, имейте в виду, что может быть отключение электроснабжения и газа. В целях вашей же безопасности убедительная просьба связаться с родственниками, на время уехать к ним, - пояснил Жасулан ЖУМАШЕВ.  