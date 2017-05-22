Иллюстративное фото с сайта inbud.kiev.ua Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель управления по контролю над использованием и охране земель Атырауской области Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ. Нарушение земельного законодательства было выявлено в ходе внеплановой проверки управления и транспортной прокуратурой. Выяснилось, что на протяжении 10 лет компания "Казтрансойл" незаконно использовала государственные земли для своих нужд, в том числе и под магистральные трубопроводы. Участки были захвачены в Курмангазинском и Жылыойском районах Атырауской области. - В отношении компании возбуждено административное производство, наложен штраф на сумму 4 млн 764 тысячи тенге. Внесено предписание об устранении допущенных нарушений. В течение месяца компания обязуется устранить нарушение, - сообщил Гибрат СУЛЕЙМЕНОВ. С начала года за нарушение земельного законодательства к административной ответственности было привлечено 304 субъекта, наложено 43 млн тенге штрафов, добровольно возвращено 19 млн тенге. Большая часть нарушений связана с незаконным захватом государственных земель, а также несвоевременным возвратом участков.