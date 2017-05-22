Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, авария произошла сегодня в первой половине дня. - Водитель прошел наркологическое освидетельствование. На момент совершения ДТП он абсолютно трезвым. Сам водитель утверждает, что он хотел увернуться от другой машины, но не справился с рулевым управлением и резко свернул направо. В итоге машина оказалась на крыльце Дворца бракосочетания, - сообщили в пресс-службе ДВД. Отметим, что ДТП произошло во дворе Дворца, а не на проезжей части.