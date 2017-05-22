Теперь на месте памятника установят новую композицию - "Славные дочери казахского народа". Ее обещали установить еще к 9 мая, но не успели. На новой композиции будут изображены сразу три героя Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВА, Алия МОЛДАГУЛОВА и Хиуаз ДОСПАНОВА. Памятник уже изготовлен. На него было выделено 139 млн тенге. Высота - 5 метров, а выполнена композиция из бронзы и гранита.