ЧП произошло еще 30 марта 2017 года, но расследование обстоятельств падения в шахту лифта еще не начато, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела трудовых отношений управления по инспекции труда ЗКО Беимбет МУКАШОВ, после того, как альпиниста забрала карета скорой помощи, в инспекцию труда поступили данные о падении на производстве. - Мы направляли письмо руководству хлебокомбината, но они ответили, что это не их сотрудник, затем письмо было перенаправлено в ТОО "Высотремстрой Альп", но и там сказали, что такой работник у них не числится. Видимо, он был индивидуальным предпринимателем и поехал посмотреть объем работ до заключения договора. Сейчас выходит так, что это нетрудовые отношения. Как только мужчину выпишут из больницы, мы возьмем с него объяснительную. После чего будет ясно, начнется ли расследование по данному факту, - пояснил Беимбет МУКАШОВ. Напомним, 23-летний промышленный альпинист Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе со своей командой приезжал на желаевский КХП, чтобы ознакомиться с объемом работ. После осмотра на 6 этаже он зашел в одну их открытых дверей, подумав, что это раздевалка. Оказалось, что он шагнул в шахту грузового лифта.