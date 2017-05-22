Некоторые люди в силу каких-либо сложившихся обстоятельств в своей жизни опустились на самое дно, из которого очень тяжело выбраться. Большинство из них раньше жили обычной жизнью, у них были полноценные семьи, а теперь они пытаются выжить, скитаясь по улицам города. Есть и те, которые остались на улице после психологического стресса, депрессии или же освободившись из мест лишения свободы. А кто-то просто любит такой образ жизни - бродяжничество. Но все-таки, по мнению многих, основной бич бездомного - это пагубная зависимость от алкоголя. Государство оказывает внимание и помощь таким людям, но этого не всегда достаточно.