Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, жительница Уральска под вымышленным именем сообщила сообщила оператору «102», что возле рынка «Ел - Ырысы» в сторону Самары проезжают две грузовые автомашины, которые провозят наркотические средства. - В ходе проверки было установлено, что звонившая является сожительницей одного из водителей и позвонила на «102» назло ему после отказа взять ее с собой в Самару, - рассказали в ДВД ЗКО. По факту ложного донесения был составлен протокол об административном правонарушении по статье 438 КоАП РК и наложен штраф в размере 68 тысяч тенге. Еще один нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него угнали автомобиль марки «ВАЗ». - Как высилось позже, мужчина продал указанный автомобиль еще осенью 2015 года, - пояснили в ДВД ЗКО. Мужчина также был привлечен к административной ответственности.