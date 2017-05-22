Иллюстративное фото с сайта arnapress.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления по контролю над использования и охране земель области Канат КУБЕГЕНОВ. По словам спикера, в настоящее время ведется активная работа по выявлению владельцев этих земель. Пока же удалось найти 45 собственников. - Мы будем ставить эти земельные участки под арест через органы юстиции на так называемое "обременение". После наших действий собственники не смогут уже продать свои участки, то есть заключить сделку по отчуждение, - сообщил Канат КУБЕГЕНОВ. Вторая мера, которая будет применена к собственникам неосвоенных земель - органы госдоходов начислят 10-кратный налог на эти участки. - После принятых мер через год мы перепроверим эти участки, если они также не будут освоены, мы уже примем судебные меры и будем изымать землю у собственника и выставлять на аукцион. Вырученные средства будут возвращены собственнику, - пояснил спикер. В случае если участки не будут проданы по рыночной цене на аукционе, то через год земли автоматически перейдут в собственность государства.