Но родные не теряют надежду найти Наурезбая НАСИПОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". propavshii muzhchina (1) Родные Наурезбая НАСИПОВА сообщили, что звонки о том, что где-то видели мужчину, похожего на пропавшего, уже прекратились. Впрочем, как и поиски. По словам родственников, последний раз им звонили горожане в начале марта и рассказали по телефону, что похожего человека видели в районе ДОСААФ. Но найти мужчину родственникам тогда не удалось. - Больше нам никто не звонил. У него был кредит, я уже в банк отнес справку о том, что человек пропал, - сказал родственник Наурезбая НАСИПОВА. Родные все же не теряют надежды и ждут его возвращения домой. Напомним, 27 января примерно в 15 часов Наурезбай НАСИПОВ вышел из дома, который расположен по ул. Овальная, д.14 на прогулку. Домой мужчина не вернулся. Он был одет в куртку черного цвета, кепку-ушанку черного цвета, вельветовые брюки коричневого цвета и ботинки черного цвета.
Родные мужчины просят всех , кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел его, позвонить по следующим номерам: 8(701) 654-70-91, 8(777) 396-85-91
Кристина КОБИНА