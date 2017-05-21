После демонтажа памятник Маншук МАМЕТОВОЙ отправят на реставрацию. А потом уже его установят в Жанибекском или Бокейординском районах по просьбам местных жителей. Теперь на этом месте будет красоваться новая композиция, посвящённая трем героям Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВОЙ, Алие МОЛДАГУЛОВОЙ и Хиуазе ДОСПАНОВОЙ, под названием - "Славные дочери казахского народа". Как рассказал руководитель управления культуры ЗКО Даулеткерей КУСАИНОВ, новый памятник будет посвящён трем героям Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВОЙ, Алие МОЛДАГУЛОВОЙ и Хиуазе ДОСПАНОВОЙ. - Еще в 2015 году к 70-летнему юбилею победы мы хотели установить такую композицию, однако на это не было средств. Сейчас композиция уже готова. Она находится на заводе в Астане. Автором памятника стал художник Нурлан ДАЛБАЙ, - пояснил Даулеткерей КУСАИНОВ. - Нынешний памятник Маншук МАМЕТОВОЙ увезут на реставрацию. Позже его установят в Жанибекском или Бокейординском районах по просьбам жителей. Кроме того, в музее Маншук МАМЕТОВОЙ состоялась встреча клуба ветеранов ЗКО "Фронтовичка" со студентами одного из колледжей города, где ветераны рассказали о необходимости реставрации и переноса старого памятника герою ВОВ М. Маметовой. По словам ветерана ВОВ Алевтины МИТРОХИНОЙ, в России, где похоронены наши герои Алия МОЛДАГУЛОВА и Маншук МАМЕТОВА их никогда не разделяют. - Если на земле, где погибли наши женщины их не разделяют и всегда упоминают только вместе, то почему у нас на западе Казахстана, где Алия и Маншук родились, мы не можем их соединить в одной композиции. Тем более, новый памятник ставится не вместо старого, а на место. А прежний памятник Маметовой установят в Бокейординском районе, где она и родилась, - пояснила Алевтина МИТРОХИНА. Новая композиция будет высотой 5 метров и выполнена из бронзы, постамент - из гранита. Деньги на новый памятник были выделены из областного бюджета. Стоимость скульптуры составит 139 млн тенге.