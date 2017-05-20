Сегодня, 20 мая, ФК "Акжайык" встретился на своем поле с командой "Астана", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". futbaall (9) Впервые в этом сезоне матч проходил на стадионе имени П.Атояна. Стоит отметить, что стадион, рассчитанный на 8 тысяч болельщиков, не собрал даже трети. Матч начался с минуты молчания. Футболисты и болельщики почтили память скончавшегося в этот день ветерана спорта Вячеслава СОРОКИНА. В первом тайме ни одного гола забито не было. Во втором тайме счет открыл игрок "Астаны" Иван МАЕВСКИЙ. Второй гол в ворота местной команды забил Роман МУРТАЗАЕВ. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей. futbaall (1) futbaall (2) futbaall (3) futbaall (4) futbaall (5) futbaall (6) futbaall (7) futbaall (8) futbaall (10) futbaall (11) futbaall (12) futbaall (13) futbaall (14) futbaall (15) Фото Медета МЕДРЕСОВА