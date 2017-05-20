Впервые в этом сезоне матч проходил на стадионе имени П.Атояна. Стоит отметить, что стадион, рассчитанный на 8 тысяч болельщиков, не собрал даже трети. Матч начался с минуты молчания. Футболисты и болельщики почтили память скончавшегося в этот день ветерана спорта Вячеслава СОРОКИНА. В первом тайме ни одного гола забито не было. Во втором тайме счет открыл игрок "Астаны" Иван МАЕВСКИЙ. Второй гол в ворота местной команды забил Роман МУРТАЗАЕВ. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.