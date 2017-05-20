Убийцу учителя физкультуры школы №16 приговорили к 8 годам исправительной колонии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта news.rufox.ru

Инцидент произошел в образовательном учреждении города в начале января текущего года. Согласно материалам дела, учитель вместе с сантехником совместно распивали спиртное в служебной комнате в здании школы. В процессе между мужчинами возникла ссора, потерпевший физрук стал наносить удары по различным частям тела подсудимого, используя приемы бокса. В ответ разгоряченный сантехник не выдержал и задушил учителя шнурком от обуви.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал сантехника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство". Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

- Также вынесено частное постановление в адрес акима города Атырау для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших нарушению в общеобразовательной школе, указав на факты нарушения трудовой дисциплины среди работников, обеспечивающих безопасность детей в школе и отсутствия организации контроля руководством, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ