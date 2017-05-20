Между тем, в этом году очередной катер "Маңғыстау" по государственному заказу для военно-морских сил Министерства обороны РК сдает АО "Уральский завод "Зенит".

Сегодня, 20 мая, отремонтированный катер спустили на воду в Уральске. По словам директора АО «Завод «Зенит» Вячеслава ВАЛИЕВА, сегодня прошел спуск катера в пограничные круги. - Этот катер будет поставлен на базу Баутино в Актау, это пограничный катер водоизмещением порядка 40 тонн, автономностью 5 суток, скоростью порядка 35 узлов. Хороший катер, таких мы отремонтировали уже 7. Этот катер отходил 12 лет и сейчас спускаем его после капитального ремонта, который проводился около года, - отметил Вячеслав ВАЛИЕВ. Еще в прошлом году, на площадке завода на воду спустили новый катер, изготовленный АО «Уральский завод «Зенит». Посмотреть на спуск катера приехали представители военно-морских сил РК, чиновники и заводчане с семьями. Заводчан поздравил заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ, стоит отметить, что поздравление прозвучало на казахском языке. - Этот катер 25 единица, которую мы сдаем. Хочу поблагодарить всех заводчан: конструкторов, инженеров, рабочих, всех-всех. Это ваш труд, это наше детище, в которое мы вложили душу. Мы всегда с трепетом относимся к нашим кораблям, - сказал генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. В свою очередь, представитель ВМС ВС МО РК пообещал заводчанам беречь их детище. После того, как шампанское было разбито о борт, катер спустили, и рассказали о его характеристиках. Так, катер был изготовлен по заказу военно-морских сил Казахстана. Длина катера 13 метров, ширина – 3,5 м, осадка – около 0,6 метров. Катер предназначен для обеспечения действий подразделений специального назначения по противодействию подводным диверсионным силам и средствам, включающих патрулирование и охрану объектов морской экономической деятельности от подводных диверсионных угроз, доставку специального подразделения в район возможного их проявления.Строительством катеров завод "Зенит" занимается с 1993 года. За этот период было изготовлено 25 катеров.