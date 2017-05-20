В селе Сайхин Бокейординского района построят интернат для детей, которые учатся там из отдаленных районов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО пояснил, что на сегодняшний день 70 детей из отдаленных сел обучаются в Сайхине. - Условия их проживания не соответствуют современным требованиям. Сейчас готовится проектно-сметная документация, мы должны построить интернат на 100 детей, такой же как в Казталовском районе. Это очень хорошая поддержка для получения знаний и бытовых условий наших детей, - рассказал аким ЗКО. Кроме того, в районном центре будут ремонтировать 9 улиц. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что не менее важен вопрос по благоустройству и озеленению Сайхина. - Подрядным организациям мы поставили задачу о качественной и своевременной работе и соблюдении техники безопасности. На период строительства хотим обеспечить работой местных жителей, которые нуждаются в ней. У жителей в дальнейшем появится возможность участвовать в подобных стройках, - сказал аким ЗКО. Кристина КОБИНА