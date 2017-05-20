Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО пояснил, что на сегодняшний день 70 детей из отдаленных сел обучаются в Сайхине. - Условия их проживания не соответствуют современным требованиям. Сейчас готовится проектно-сметная документация, мы должны построить интернат на 100 детей, такой же как в Казталовском районе. Это очень хорошая поддержка для получения знаний и бытовых условий наших детей, - рассказал аким ЗКО. Кроме того, в районном центре будут ремонтировать 9 улиц. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что не менее важен вопрос по благоустройству и озеленению Сайхина. - Подрядным организациям мы поставили задачу о качественной и своевременной работе и соблюдении техники безопасности. На период строительства хотим обеспечить работой местных жителей, которые нуждаются в ней. У жителей в дальнейшем появится возможность участвовать в подобных стройках, - сказал аким ЗКО.