Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО, в этом году в Бокейординском районе будут обеспечены газом 11 населенных пунктов. - Это начальные работы, то есть будут проведены магистральные трубопроводы, а уже в следующем году будем распределять по улицам. Когда это сделаем, то мы обеспечили газом 100% Бокейординского населения. Это очень большая работа, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким ЗКО сообщил, что из республиканского бюджета на данном этапе выделено 500 млн тенге. - До конца года ещё выделим, в зависимости от проведённой работы, - заверил Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме того, ещё два населенных пункта, включая районные центры Сайхин и Бурлин, будут обеспечены питьевой водой.