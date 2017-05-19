День поэзии Махамбета Утемисова прошел в 40 километрах от поселка Индерборский - у мазара великого поэта. Почтить его память пришли около 500 человек зрителей и представителей творческой интеллигенции со всей республики. Анес Сарай, Сабит Досанов, Акуштап Бакытгереева, Роллан Сейсенбаев, Есенгали Раушанов, Мереке Кулкенов, Серик Тургынбеков и многие другие писатели, поэты и акыны пришли отдать дань уважения Махамбету Утемисову. Для зрителей была организована экскурсия по месту захоронения, накрыт праздничный дастархан в установленном неподалеку этноауле и организован концерт из произведений Махамбета Утемисова. Мероприятие посетил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, который поблагодарил собравшихся за их вклад в сохранение духовного наследия нации. - Махамбет Утемисов, безусловно, один из ярчайших личностей своей эпохи, человек, который внес неоценимый вклад в развитие культуры казахского народа, - рассказал аким. - Его бессмертные произведения вдохновляли современников на борьбу во имя свободы. Мы должны быть достойны памяти наших великих предков, относиться к их наследию с уважением и трепетом. Во время концерта, кроме исполнения кюев и чтения стихов Махамбета Утемисова для зрителей подготовили театральные представления - ярчайшие моменты из жизни героя казахского народа.