По словам Анатолия ДОЦЕНКО, с 2003 года она занимается посевом кормовых культур. - Всего у нас есть около пяти тысячи гектаров земли. Территория посевной площади составляет около 1,5 тысячи гектара. Кроме того, одна тысяча гектаров озимой пшеницы и 1,2 тысячи гектара яровой. В этом году 200 гектаров оставили под ячмень и 250 гектаров под посев ржи. На данный момент основная работа крестьянского хозяйства - это уборка масличной культуры-подсолнуха. В хозяйстве очень сложно рассчитать, чтобы все было своевременно посажено. Каждая уборка урожая должна проходить под хорошие погодные условия. К примеру, если будут дожди, то уже семечки подсолнечника могут отсыреть. Потом придется выделять дополнительные средства для сушки, подработки и хранения урожая, - пояснил Анатолий ДОЦЕНКО. Как отметил Анатолий ДОЦЕНКО, государство субсидирует сельское хозяйство. - По подсолнуху выделяются субсидии по 10 тысяч тенге за тонну собранного урожая. Но в этой системе все же есть некоторые нюансы, которые стоит доработать. Не так давно я приобрел белорусский измельчитель, который дробит корма. Делает кормовую смесь и раздает сам животным на молочное поголовье. Купил его за 11,5 миллиона тенге. Такой аппарат единственный по области. На него положено 30% субсидий, но мне, к сожалению, отказали. Причина в том, что есть некое условие, согласно которому в хозяйстве должно быть не менее 250 голов доенного крупно-рогатого скота, а у меня - 170. И если я его приобрел, то значит, это было куплено на дальнейшее развитие, наверное, нужно было бы более мягче подходить к таким вопросам. По моему мнению, такие покупки должны субсидироваться автоматически, - рассказал владелец КХ «Доценко». Стоит отметить, урожай подсолнечника КХ «Доценко» напрямую экспортировали в Узбекистан. На сегодняшний день семена подсолнечника реализуют на маслоперерабатывающий завод, расположенный в районе поселка Пойма Теректинского района.