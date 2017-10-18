Девушки предлагали интимные услуги в социальных сетях, приглашая клиентов на съемные квартиры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе брифинга в пресс-центре "Атырау Акпарат" представители управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области сообщили, что в отношении лиц, вовлекавших представительниц прекрасного пола в занятие проституцией было заведено 7 уголовных дел. По словам полицейских, в настоящее время расследование по всем семи делам продолжается. Так, в августе  сотрудниками УБОП ДВД  был задержан 48-летний житель Алматы, который принуждал женщин и девушек к оказанию интимных услуг. - Занимаясь сводничеством и угрожая,  мужчина отбирал у них деньги. Самой взрослой женщине, которая попала под негативное влияние подозреваемого, 38 лет, самой молодой - 19 лет. В группе также были девушки 1994, 1995 и 1996 годов рождения. В отношении мужчины проводится досудебное  расследование по ст. 194 ч.2, п.2 УК РК "Вымогательство", -  сообщили полицейские. Еще один задержанный местный житель также занимался сводничеством, приглашая в гостинцы и на съемные квартиры девушек легкого поведения. - Также с начала года мы провели 15 разъяснительных бесед с девушками, предлагавшими интимные услуги в социальных сетях. Выяснялось, что они принимали клиентов на съемных квартирах. Сначала в целях профилактики мы проводили разъяснительные беседы с девушками, если это не действовало, нам приходилось  встречаться с хозяевами данных квартир, чтобы те выселяли нарушительниц, - рассказали полицейские. Ерлан ОМАРОВ Фото из архива "МГ"  