Иллюстративное фото из архива "МГ" Обеспокоенные родители обратились в редакцию "МГ". По их словам они получили сообщение на WhatsApp, где говорится, что во дворах школ раздаются конфеты со вкусом клубники, которые на самом деле являются наркотиком. - Внимание родители!!! Новый препарат в школах ... Просьба передать это, даже если у вас нет детей в школе. Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как «земляника ». В настоящее время в школах очень страшно, что все мы должны знать. Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребёнок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Етот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, кола, вишне, винограде и апельсине. Пожалуйста, поручите своим детям не принимать конфеты от незнакомых людей и даже не принимать конфеты, которые выглядят как это у друга (которому, возможно, дали его и считали, что это конфета) Передайте это электронное письмо как можно большему числу людей (даже если у них нет детей), чтобы мы могли повысить осведомленность и, надеюсь, предотвратить любые трагедии, - говорится в сообщении. Однако данный факт начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН опроверг. - У нас таких случаев зарегистрировано не было. И дети с такими тяжелыми симптомами доставлены в больницу не были, - заявил Андрей ХЛЕВИН.