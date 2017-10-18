"Жол қайда с...." - табличку с такой надписью повесили горожане на одной из остановок по дороге в поселок Плодоовощной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фотографию с табличкой на дереве в редакцию "МГ" прислали горожане, которые вынуждены ежедневно ездить по дороге. По их словам, на дороге от асфальта остались только ямы. - Табличка с посланием для властей появилась на остановке "Дача" по дороге от улицы Шолохова в поселок Плодоовощной сегодня утром, - рассказал житель Уральска. Стоит отметить, что подобный "крик души" не так давно был оставлен для  чиновников на недостроенной трассе Уральск-Кирсаново. Тогда надпись на табличке гласила "Сделайте дорогу п......". Между тем в этом году на ремонт дорог в Уральске выделена рекордная сумма денег - более 8 млрд тенге. Планируется отремонтировать дороги на 70 улицах города. По ЗКО в 2017 году капитально ремонтируется более 500 км автодорог.  