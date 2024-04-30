В региональные списки включены более 17 тысяч объектов массового скопления людей, отнесенных к категории уязвимых от террористических атак, передает Polisia.kz.

С начала года была проведена проверка 1 804 объектов, среди которых торгово-развлекательные центры, крупные магазины и кафе, образовательные учреждения и религиозные здания. Оказалось, что в 581 случае не соблюдались законные требования безопасности. Руководителям и владельцам объектов, где проблемы выявили впервые, выдали предписания исправить все недочеты в установленные сроки. А вот для тех, кто уже не первый раз нарушает правила, составили 180 административных протоколов по статье 149 КоАП за игнорирование мер антитеррористической защиты. В итоге наложили штрафы на общую сумму 48 миллионов тенге.

— Проверки не ограничиваются выявлением недостатков. Сотрудники полиции определяют уровень знаний и навыков персонала, а также охраны объектов по действиям при различных чрезвычайных ситуациях и проводят занятия. Разъяснительной работой охвачено более 40 тысяч работников из числа персонала объектов УТО, — сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, ведутся постоянно. Совместно с антитеррористическим центром департамента национальной безопасности было проверено 22 объекта, выдано семь предписаний.