Как сообщается на сайте ведомства, Генеральная прокуратура РК продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

– 29 апреля этого года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия задержан экс-Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, - сообщили в надзорном органе.

Напомним, 61-летний Ерлан Тугумбаев занимал должность министра внутренних дел с 2019 по 2022 годы.