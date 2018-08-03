Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, по причине миграции населения и несоответствия контингента учащихся нормативу сети организаций образования планируется закрытие трех начальных школ. - По причине того, что количество учеников начальных классов в этом году оказалось меньше 5, планируется закрыть начальные школы в поселках Коловертное и Тегисжол Акжаикского района и Жанаомирскую начальную школу в Сырымском районе. На данный момент идет подготовка постановлений акиматов, - рассказала Зауре ГУМАРОВА. Стоит отметить, что из-за уменьшения контингента учащихся планируется реорганизация двух средних школ в основную школу. Это Соналинская СОШ Каратобинского района и Енбекская СОШ Теректинского района. Отметим, что по прогнозам на начало 2018-2019 учебного года в области будет функционировать 379 государственных дневных общеобразовательных школ с контингентом более чем 100 тысяч учащихся.