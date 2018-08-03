1 августа примерно в 18.30 Юрий Барнашов вышел из дома. С тех пор от 61-летнего мужчины нет вестей. По словам сына пропавшего мужчины, отец уже некоторое время страдает потерей памяти. Когда выходил из дома, сказал, что уходит ненадолго и скоро вернется. В день пропажи был одет в рубашку серого цвета, темно-синие джинсы и черные кроссовки. Особые приметы: седые волосы, худощавого телосложения, рост 165 см. - Пожалуйста, помогите найти нашего папу. Мы уже обьездили весь город, но пока поиски не дали никаких результатов. Заявление в полицию тоже подали, - рассказывает сын пропавшего. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, розыском пропавшего Юрия Барнашова занимается личный состав ГОП 2. Заявление о пропаже в отдел полиции поступило 2 августа текущего года.