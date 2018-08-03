По официальным данным, на депозитах в банках граждане держат 8,385 триллиона тенге, тогда как на их счетах в ЕНПФ набралось уже 8,445 триллиона тенге. То, что один пенсионный фонд привлекает больше средств населения, чем все банки страны вместе взятые, говорит о многом. Прежде всего о том, какие серьезные преимущества обязательная сберегательная система имеет перед добровольной. Банковские депозиты предлагают гражданам неизмеримо большую свободу управления денежными средствами, хотя государство и хочет ее урезать, ограничив частичные изъятия, а также значительно более высокую доходность, хотя государство последовательно ее сокращает. Также они дают возможность выбора валюты, чем граждане активно пользуются. Несмотря на призывы к дедолларизации, почти 47% депозитов физлиц по-прежнему хранится в иностранной валюте, что обеспечивает единственную, по сути, защиту от девальвационных рисков. Отчисления в ЕНПФ строятся на совершенно иных подходах: никакой свободы в управлении, низкая доходность, едва перекрывающая официальную инфляцию, возможность сбережения исключительно в тенге. Но обязательность пенсионных взносов с легкостью перекрывает все эти недостатки и позволяет пенсионной системе обгонять банковскую по сбору денег граждан. Из всего объема пенсионных накоплений на добровольные пенсионные взносы приходится лишь 0,2%. Иными словами, этот инструмент не работает, и система пенсионных сборов является полностью обязательной. Таким образом, на сегодня так или иначе накопительную пенсионную систему удалось настроить на сбор отчислений. Их масса с каждым днем будет неудержимо расти, все больше обгоняя банковские депозиты. Примечательно, что пенсионные накопления еще и являются одним из важнейших источников фондирования для банков. Общая доля вложений ЕНПФ в банковские депозиты и облигации банков достигает 18%. Государству, безусловно, важен такой постоянно растущий денежный резерв, обязательства по которому перед вкладчиками выражены в тенге. Тогда как инвестировать оно может и в более устойчивой валюте. С начала года тенговые инвестиции ЕНПФ выросли на 2%, а долларовые – на 26,5%! В итоге доля вложений в национальной валюте снизилась на 5%, а в долларах увеличилась на эту же цифру. Неуклонно растущие пенсионные накопления являются для государства источником длинных дешевых денег. Почти 47% активов ЕНПФ вложено в государственные ценные бумаги. Объем таких инвестиций с начала года подскочил на 10%. Итак, мы наблюдаем тенденцию все большего контроля государства за накоплениями граждан. По сути, оно уже доминирует как в их привлечении, так и в использовании. Государство, по сути, определяет и уровень доходности. За этим стоят серьезные качественные изменения финансовой системы. Возможности частного сектора по привлечению и инвестированию средств все больше сужаются, государство становится главным игроком на финансовом рынке. Все это порождает у него иллюзию стабильности, ценой которой является падающая конкуренция среди поставщиков финансовых услуг и исчезающий выбор для их потребителей. Зачем стимулировать население делать сбережения, если можно просто собирать деньги через механизм обязательных взносов? Нужно понимать одно: отрыв граждан от судьбы собственных накоплений делает финансовую систему менее устойчивой. Новости компаний