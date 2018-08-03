Аслан Наршинов. Фото предоставлено его братом Арманом Наршиновым Арман рассказал, что в тот день он с Асланом и их другом Кайратом пошли купаться на Урал. - Как обычно в этот день мы пошли купаться на реку Урал, где конечная остановка маршрута №35. Там дно нормальное, мы там всегда купаемся. Там нет знаков, что купаться запрещено. В этот день там было много людей, человек сто, наверное. Пришли мы туда часа в три дня, купались, загорали, кушали, спиртное мы не употребляли. К пяти часам мы собрались уходить. Брат мой решил переплыть на другую сторону Урала, я ему раза четыре говорил, что не нужно, но он меня не послушал. Я только отвернулся, смотрю, он уже поплыл. Я своему другу Кайрату сказал: "Плыви, за ним". Кайрат поплыл, но так получилось, что он обогнал моего брата и оказался на другом берегу. Брат в это время плыл посередине Урала, его начало сносить течением и он стал тонуть, - рассказал Арман. Арман видел все происходящее, однако помочь брату ничем не мог, так как не умеет плавать. - Кайрат со всех сил поплыл к нему, тоже начал кричать: "Спасите, помогите", у него тоже не было сил. Только через 4-5 минут, не торопясь, к ним подплыл спасатель и остановился метрах в двух от них. Я все это видел с берега, но плавать я не умею, я тоже кричал, чтобы помогли. Он круг кинул, а в это время Кайрат пытался спасти моего брата. Спасатель кинул круг за два метра от них и говорит: "Плывите к кругу". Я слышал все это с берега. Кайрат кричал ему: "Нырни, помоги достать". Почему-то спасатель в лодке был один, он сказал: "Лодку бросить не могу, не имею права". Кайрат ему сказал, что держит за руку тонущего, а тот все равно сказал: "К кругу плывите", и только потом спросил: "А что там еще один человек есть?", - рассказал далее Арман. Их друг Кайрат Нугманов, который пытался спасти Аслана, рассказал, что спасатель не помог ему даже забраться в лодку. - Я подплыл к кругу и начал вытаскивать Аслана, а спасатель мне говорит: "За круг держись". Я говорил ему, что тут еще один человек тонет, а он мне ответил, что никого не видит. Я его руку вытащил (Аслана - прим. автора), на что спасатель сказал мне: "Оставь его, он уже утонул". Я сказал, что не оставлю его и просил спасателя прыгнуть в воду, но он мне ответил, что не имеет права оставить лодку. Я на круг залез, нырнул на последнем дыхании, чтобы вытащить Аслана, но не смог, он ушел под воду. Я тогда зацепился за борт лодки, спасатель велел мне подплыть к лодке сбоку, где мотор стоит, я его просил помочь мне залезть, но он не помог мне. Я с минуту висел на ней, потом с силами собрался и сам залез. Я ему говорил, чтобы он прыгнул, так как были видны руки Аслана, но спасатель сказал, что все, он утонул, включил мотор и повез меня к берегу, - говорит расстроенный Кайрат. Далее, по словам Кайрата, прибежал Арман и стал кричать: "Где мой брат?", на что тот ответил, что он утонул. После этого сотрудник ДЧС записал их данные и ушел. Спустя час он приплыл с другими спасателями и волонтеры. Затем пришел участковый с родителями Армана и Аслана. Потом только приступили к поискам. Также Кайрат рассказывает, что при участковом спасатель говорил, что Кайрат топил утонувшего. - Я стал говорить, что не топил Аслана и что есть другие свидетели. Участковый задавал вопрос спасателю, почему тот не спас тонувшего, однако тот ответил что-то невнятное. Между тем в ДЧС ЗКО утверждают, что дежуривший в это время на реке спасатель Сакауов сделал все возможное, чтобы спасти тонущего Кайрата НУГМАНОВА, а Аслана НАРШИНОВА он не видел. - 29 июля руководитель-спасатель спасательного подразделения №1 ГУ «ОСО ДЧС ЗКО» Сакауов совместно с волонтерами проводил патрулирование по местам стихийного купания. После доведения последнего волонтера на место дислокации, а именно О.Сарсеновой, примерно в 15.50 часов на берег реки Урал, в районе конечной остановки маршрутного автобуса №35, он отправился в сторону района «Стелла» для продолжения патрулирования. Через некоторое время, волонтер О.Сарсенова позвонила на сотовый телефон Жигера Сакауова и сообщила о том, что в реке купаются люди в нетрезвом состоянии, и на предупреждения волонтера не реагируют. Получив сигнал от волонтера, он тут же отплыл к месту расположения О.Сарсеновой. Прибыв к месту, Сакауов, проведя профилактическую беседу с людьми, вывел их на берег. В этот момент он заметил человека на лодке, который интенсивными движениями машет ему руками. Лишь только подплыв к нему, Сакауов заметил на расстоянии примерно 100-150 метров одного тонувшего человека, которого уже уносило течением, а именно Кайрата Нугманова, - говорится в ответе на официальный запрос в ДЧС ЗКО. Далее Сакауов бросил спасательный круг в метрах от него (Кайрата - прим. автора), так как сам спасательный круг при попадании непосредственно в Нугманова, мог травмировать его. - К тому же лодка, на которой плыл спасатель была металлической, что также могло привести к травмированию Кайрата Нугманова, в связи с чем Сакауову не предоставилось возможным подплыть близко. После того, как молодой человек схватился за круг, Сакауов поднял его на борт спасательного катера с кормовой части лодки. Все указанные действия по спасению Нугманова длились примерно 10-15 минут. Лишь после поднятия на борт спасенного, Жигер Сакауов узнал о том, что с ним был второй человек Аслан Наршинов, которого он пытался вытащить, но опасаясь быть утопленным самому, и из-за сильной усталости отпустил его, - говорится далее в ответе. Затем Сакауов незамедлительно вызвал водолазную группу, а сам тем временем начал самостоятельные попытки поиска утонувшего. Прибывшая на место водолазная группа начала незамедлительные поиски Аслана Наршинова. Тело Наршинова было обнаружено водолазно-поисковой группой 31 июля в 16.35 часов в районе Коминтерна, то есть в 1500 метрах ниже по течению от места утопления. На вопрос: "Правда ли то, что спасатель не имеет права покидать лодку, если человек тонет?", в ДЧС ответили, что для спасения тонущего человека спасатель должен предпринять все меры, включая покидание лодки. Руководитель подразделения при проведении каких-либо работ в рамках должностной инструкции самостоятельно принимает решение, как его выполнять. Также в ДЧС ЗКО пояснили, что это место запрещено для купания, при этом там же установлен запрещающий знак. Кроме того, в ведомстве заявили, что необходимости, чтобы спасатель прыгнул в воду, не было. - Спасатель Жигер Сакауов сделал все возможное и спас тонущего человека, при этом применив спасательный круг, и необходимости прыгать в воду не было, - сообщили в ДЧС ЗКО.