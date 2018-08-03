Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 3 августа, в управлении здравоохранения ЗКО прошла пресс-конференция, в ходе которой стало известно, что в связи с отзывом с рынков препарата валсартан, активная субстанция которого произведена китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals отозван с рынка РК препарат Вазар (валсартан) таблетки 80 мг, производства БалканФарма-Дупница АД. Причина отзыва - наличие опасной примеси в препаратах в некоторых партиях активной субстанции. - Отзыв был инициирован после обнаружения N-нитрозодиметиламина в активной фармсубстанции, которую китайская компания поставляет производителям валсартана. Обнаруженная примесь классифицируется как вероятный канцероген человека, - сообщила заместитель руководителя департамента комитета фармации МЗ РК по ЗКО Шарбану ИСКАКОВА. Стоит также отметить, что данные препараты используются в лечении серьезных заболеваний, связанных с сердечными заболеваниями, не рекомендуется прекращать примем лекарств. Поэтому всем пациентам, принимающим валсартан, следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу для замены на другой препарат. Также стало известно, что данные препараты представляются населению на бесплатной основе. Поэтому приобретенные лекарственные средства следует сдать в ту аптеку или медицинское учреждение, в которых они были отпущены по бесплатному рецепту, даже если упаковка была вскрыта. В случае появления побочных эффектов медики просят немедленно обратиться за помощью.