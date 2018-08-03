Иллюстративное фото Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает В Атырау в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Антикоррупционной службы, ДКНБ и УСБ ДВД после получения от физического лица денег за покровительство в незаконной деятельности по реализации рыбы и рыбной продукции задержан сотрудник ДВД области.

- Проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе МВД РК.