Напомним , что способ оплаты при помощи СМС был внедрен 8 ноября прошлого года. В июле 2016 года акиматом города Уральск была презентована программа "Smart sity". Данная программа предназначена для электронного билетирования пассажиров, но она не исключает оплату за проезд наличными. Для использования электронного билетирования подходят абсолютно все телефоны, даже кнопочные. Однако СМС-оплату можно произвести с абонентских номеров всех операторов, кроме корпоративных номеров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала Татьяна ХУЛАФА, 27 июля она села на маршрут №33 на остановке "Октябрьская". Ехала до остановки "Киоск". Увидев объявление о том, что можно оплатить за проезд безналичным способом через смс, решила попробовать воспользоваться этой услугой. - Набрала смс, оплатила, деньги списали, отчет пришел. Но кондуктор отказался принимать такую оплату. Ничем не объяснил. Пришлось снова оплатить наличными. Мой проезд в итоге составил 160 тенге. Хочу предупредить людей, чтобы не натыкались на подобное, - возмущается Татьяна ХУЛАФА. В городском отделе ЖКХ рассказали, что это первый подобный случай и что никто с такими жалобами не обращался. - Скорее всего автобус, который ездил по маршруту №39 по техническим причинам пришлось поменять на 33 маршрут. Это могла быть поломка. На линии произошла замена автобуса, и в системе случился сбой. В этом ничего страшного нет. Кондуктор был обязан принять смс-оплату, так как там указано фактическое время отправки сообщения. Просим все жителей, кто столкнулся с такими проблемами, письменно обратиться к нам для решения этого вопроса, - рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск Айдар МЕНЕЕВ.Фото предоставлено пассажиркой автобуса