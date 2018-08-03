По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет +33, ночью +18. В Атырау днем возможен дождь с грозой, +29 днем и +22 ночью. В Актобе также ожидается дождь, днем 32 градуса тепла, ночью 19 градусов. В Актау днем +33, ночью +22, без осадков.