По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в настоящее время разрабатывается ПСД правосторонних съездов. Их главная цель - улучшение трафика и увеличения пропускной способности дорог города. - Акиматом города Атырау уже утверждена схема и адресная программа, проводится работа с ПСД, часть проектов уже проходит государственную экспертизу. До конца года с учетом трафика и изучения узких мест проездной части данные правосторонние съезды будут завершены, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД Куанышбек Кабдыгали. Отметим, что в настоящее время положительное решение госэкспертизы получили 3 проекта, их строительство уже началось – это «рукава» на пересечении улиц Владимирского-Курмангазы, Владимирского-Сатпаева, Баймуханова-Бергалиева. Также поэтапно в Атырау будут построены правосторонние повороты по улицам Маденова, С.Датова, Бейбарыс, Р.Габдиева, пр.Азаттык, Т.Амандосова, Ауэзова и Валиханова.