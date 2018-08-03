Новые реанимобили марки "Фольксваген Графтер" соответствуют всем европейским стандартам качества и имеют все необходимые функции для оказания профессиональной медицинской помощи при транспортировке пациентов. Выяснилось, что все оборудование в салоне медицинского транспорта немецкого производства. Автомобиль оснащен апаратами искусственного дыхания, искусственной вентиляции легких, апаратом бесперебойного обеспечения организма кислородом, а также в салоне авто имеется контроль климата, горячая и холодная вода, сейф для хранения медицинских препаратов, многофункциональное кресло, мягкая кушетка и все необходимые медицинские инструменты. Как рассказал врач-анестезиолог областной станции скорой медицинской помощи Тимур ГАПШАКИРОВ, реанимобиль предназначен исключительно для транспортировки больных из районов в областной центр. - На сегодняшний день у областной станции медицинской помощи имеется 77 единиц санитарного транспорта. По городу - 44 единицы транспорта, остальные в районных отделениях. 30 июля наш автопарк пополнился еще двумя реанимобилями, которые оснащены самым последним медицинским оборудованием. Поставщиком является ТОО "Алтынмед" г.Астана. Это позволяет санитарной авиации из самых глубин районных отделений доставлять тяжелых больных, которые нуждаются в услугах многопрофильной больницы, - рассказала заведующая по лечебной части областной станции скорой медицинской помощи Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА. Стоит отметить, что ежедневно на пульт 103 поступают 500-550 вызовов скорой помощи. Также на базе всех поликлиник города функционируют службы неотложной помощи, которые обслуживают население в круглосуточном режиме. Как рассказала Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА, доезд бригады скорой помощи до места вызова составляет примерно 9-10 минут. Ежедневно на линию выходят 25 бригад.