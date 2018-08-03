Авария произошла около 23 часов на пересечении улиц Чагано-Набережная и Кусаинова. "Порше" выезжал со стороны парка по улице Кусаинова, а "девятка" ехала по улице Чагано-Набережная. Автомобили столкнулись на перекрестке. От удара обе машины оказались за бордюром, к тому же "Порше" снес светофор. К счастью, ДТП обошлось без жертв. Другие подробности выясняются.