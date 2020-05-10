Иллюстративное фото из архива "МГ" Из пяти пациентов с коронавирусной инфекцией двое - жители Туркестанской области 41 и 45 лет, 20-летний житель г.Шымкент и 45-летний житель Западно-Казахстанской области. Все работают в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 34-летней жительницы г.Уральск. Она была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее выявленным больным и взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. По состоянию на 10 мая в области выявлено 249 человек с инфекцией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.