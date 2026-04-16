В Атырауской области полицейские задержали группу, подозреваемую в краже верблюдов.

По данным МВД РК, злоумышленники выезжали в степь и находили скот, который пасся без присмотра. В ночное время животных перегоняли и вывозили на грузовиках в Мангистаускую область, где планировали продать.

Следствию уже удалось доказать их причастность к краже нескольких десятков голов скота. Ущерб превысил 10 миллионов тенге. Часть похищенных животных удалось вернуть владельцам и не допустить их продажи. Все подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

В ведомстве отмечают, что скотокрадство остаётся серьёзной проблемой для сельских жителей. Сейчас МВД усиливает работу по таким преступлениям: по поручению министра принимаются дополнительные меры для их выявления и пресечения.

За скотокрадство в Казахстане предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские также напоминают владельцам скота о необходимости контроля за животными: их учета, в том числе чипирования, и недопущения свободного выпаса без присмотра.