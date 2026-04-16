Мошенники начали массово рассылать пользователям iPhone и Android уведомления о критическом переполнении облачных хранилищ.

Как сообщает Генпрокуратура РК, преступники используют страх людей потерять доступ к личным фотографиям и документам, чтобы выманить пароли и данные банковских карт.

Жертва получает SMS или письмо, которое визуально невозможно отличить от официального сообщения Apple, Google или Mail.ru. В тексте пугают блокировкой аккаунта и безвозвратным удалением всех медиафайлов. Чтобы "спасти" данные, пользователю предлагают кликнуть по ссылке и обновить платёжную информацию или расширить объем памяти.

Ссылка ведет на фишинговый сайт - точную копию оригинального сервиса. Как только вы вводите там свой логин и пароль, киберпреступники получают полный контроль над вашей учетной записью и доступ к привязанным картам.

Эксперты подчеркивают: реальные сервисы никогда не требуют вводить пароли на сторонних страницах через ссылки в мессенджерах. Чтобы не лишиться архивов и денег, соблюдайте базовые меры безопасности: