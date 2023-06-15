Жителям сказали, что разрешения на строительство объекта у компании нет.

Фото Медета Медресова

В редакцию «МГ» обратились жители пятиэтажного дома №177 на улице Абая. Вблизи них начали строить двухэтажное торгово-офисное здание.

Надежда Никифоровна живёт на втором этаже и переживает, что здание перекроет ей свет.

— Весь свет мне перекроет. Посмотрите, половину деревьев спилили. В акимате говорят, что это незаконно. Эта земля с 2012 года продаётся, от хозяина к хозяину переходит. В этом году начали строить. Как это можно — купить муниципальную землю? Мы хотим, чтобы убрали это всё. Это же незаконно. Тут даже девятиэтажка нам свет перекрывает, а этот под окнами будет, 3 говорит Надежда Никифоровна.

Фото Медета Медресова

Жительница соседнего дома рассказала, что во время строительства девятиэтажки, которая находится напротив, их дом трясло. В результате появилась трещина.

— На нас никто не обращает внимание. Я подошла спросить, что они тут делают (строители). А они мне, у нас есть разрешение, мы землю купили. Почему, когда положено строить 14 метров от дома, они строят всего шесть метров от дома? Я спрашивала у начальника земельных отношений, — говорит Вера.

Фото Медета Медресова

Соседи обращались в акимат города, где им ответили, что разрешения на строительство объекта нет. И обещали разобраться в ситуации в течение месяца.

— Застройщик не приезжал, мы нашли его. По телефону разговаривали с человеком, который нам сказал, что делал эту планировку. И нам опасаться нечего, объяснил, как будут строиться. Но это на словах, а на деле что будет тут потом? Людей действительно закрывают этим зданием. У них просвета не будет. Мы ездили в акимат, там нам сказали, что займутся этим вопросом. Они не давали разрешение на строительство этого торгового центра. Но земля выкуплена, у них (застройщика) документы оформлены. Акимат предлагает застройщику варианты решения проблемы. Сказали, что в течение месяца решат вопрос. Мы ещё рассказали, что наш дом аварийный. Они и этим вопросом займутся. Оказывается нашего дома нет в списке аварийных. Но фактически он таковой ещё с 80-х годов, — говорит другая жительница Лидия Чугунова.

Фото Медета Медресова

Межу тем представитель заказчика проекта Аблай Мазгомов говорит, что здание не высокое и свет в квартиры загораживать не будет.

— По всем параметрам и нормам мы отступили положенные метры от жилого дома. К тому же наше здание небольшое и свет загораживать оно не будет. Всё сделано по нормативам. Проект приостановлен на неопределённое время, решается вопрос по застройке, — сказал Мазгомов.

В акимате города пообещали прокомментировать ситуацию.