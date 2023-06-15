Госорганы не следят за реализаций своих поручений, передаёт Informburo.kz.

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что министерства не следят за исполнениями своих поручений, поэтому в одних сёлах стоят аварийные школы, а в других – продолжают строить новые при достаточности ученических мест.

На заседании в сенате Годунова подчеркнула, что ответственности руководителей за своевременное достижение поставленных целей, за те деньги, которые они на это просили и которые были выделены из республиканского бюджета и Нацфонда, не достаточно. По её словам, при передаче трансфертов общего и целевого характера министерства снимают с себя всякую ответственность. Из-за этого практически нет ни мониторинга за разработкой регионами проектно-сметной документации, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией.

— Деньги в регионы отдали – это уже не наш вопрос. Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец посёлка. Да и в прошлом году министерство просвещения отказалось от реализации проекта «Комфортные школы» под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате проект реализует фонд дирекции строительства Samruk-Kazyna Construction без намёка на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге. Есть вопросы? Есть, – сказала Наталья Годунова.

Как она отметила, аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Глава ВАП предложила на законодательном уровне ввести солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ей, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

— В этой связи предлагается внести дополнения в КоАП РК и разрабатываемом новом Бюджетном кодексе ответственность за недостижение показателей. Тогда мы будем иметь возможность не через 3-5 лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов и недостижения поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию, — добавила Годунова.

Это поможет достигать результатов за изначально запланированные ресурсы, заключила председатель аудиторской палаты.