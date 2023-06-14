Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

В центральной городской клинической больнице Алматы выявили пять зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Официально об этом больница не сообщала. Однако вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник подтвердил изданию BES.media эту информацию.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, после которого станет известно, как именно заразились пациенты.

Главой ЦГКБ сейчас является Нариман Табынбаев. В июне 2022 года, когда он ушёл с поста главы управления здравоохранения, пресс-служба акимата сообщила, что он возвращается руководить больницей. Его уходу предшествовало заседание совета по этике, где рекомендовали объявить чиновнику дисциплинарное взыскание в виде выговора за поведение его заместителя.

По данным Informburo.kz, в 2017 году Табынбаев возглавлял Национальный научный центр онкологии и трансплантологии и был директором корпоративного фонда University Medical Center, в состав которого входил ННЦОТ. 13 ноября 2017 года фонд заключил соглашение с израильской компанией MedLead Company Limited о взаимном сотрудничестве по оказанию услуг в области трансплантации. В конце декабря 2017 года центр получил письмо от надзорной группы Стамбульской декларации о трансплантационном туризме и торговле органами, в котором выражалось сомнение в законности действий израильской компании MedLead. 1 мая 2019 года ННЦОТ вышел из состава UMC, сменил название и исключил платные услуги по трансплантации для иностранцев.

Согласно открытым данным, руководителей больниц назначают в управлении здравоохранения.

