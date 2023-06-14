Пожизненное заключение грозит закладчице наркотиков из Актобе

У женщины обнаружили более одного килограмма наркотиков, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Фото ДП Актюбинской области

29-летнюю женщину задержали восьмого июня во время ОПМ в одном из дачных кооперативов. При личном обыске у неё обнаружили свёрток с порошкообразным веществом весом 0,75 грамма. По месту её жительства изъяли 10 пакетов с наркотическим веществом и электронные весы.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что женщина делала закладки в четырёх местах. При проверке обнаружили ещё 70 свёртков с порошкообразным веществом. Общий вес изъятых психотропных веществ составляет более одного килограмма. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Девушке грозит срок, плоть до пожизненного.

