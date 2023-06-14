Экс-борцов с наркобизнесом осудили за взятку в Уральске

Суд не стал лишать их свободы, передаёт портал «Мой ГОРОД» .

Судья Гульнара Гимадутдинова

15 мая этого года бывшего полицейского чиновника Эдика Булатова приговорили за взятку к пяти годам лишения свободы. Во время судебных процессов «Король трамадола» Николай Карпов, будучи свидетелем, заявлял, что для беспрепятственного бизнеса он ежемесячно отдавал за одну точку продажи по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом, а именно Нурлану Деменову и Руслану Казмагамбетову. Позже допросили и их.

Как выяснилось, свидетели Деменов и Казмагамбетов сами подозреваются во взяточничестве.

14 июня в Уральском городском суде огласили приговор Деменову и Казмагамбетову. Они преданы суду по статье 366 УК РК «Получение взятки». Прокурор на прениях просила лишить их свободы на семь лет. Судья приговорила их к миллионным штрафам.

— Суд постановил Казмагамбетова и Деменова признать виновными и назначить наказание в виде штрафа в 60-кратном размере от суммы взятки — 18 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Зачесть в размер наказания содержание под стражей и время нахождения под домашним арестом и снизить штрафы на 952 тысячи тенге. Также лишить Казмагамбетова звания майора полиции, а Деменова — звания капитана полиции. Установить срок уплаты штрафа в течение месяца, — зачитала судья Гульнара Гимадутдинова.

Приговор вступит в законную силу через 15 дней. Адвокаты с решением суда не согласны и намерены его обжаловать.

