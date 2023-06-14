Они пронесли запрещённые предметы.

Иллюстрированное фото с архива "МГ"

С 18 мая по 13 июня по ЗКО в едином национальном тестировании приняли участие 5 332 раза.

— На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились девять абитуриентов. Также за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены два человека, их результаты также аннулированы, — рассказал директор национального центра тестирования.

Руслан Емелбаев отметил, что подставных лиц не выявили. На прошлой неделе тестирования пять абитуриентов лишились шанса на получение гранта.

Напомним, что максимальный результат — 136 баллов набрал ученик из частной школы Уральска. Это всего на один балл больше, чем у лицеиста Алияра Журмаганбетова.

